Maaseik

Op de Drievekkenweg in Neeroeteren is vrijdag even voor 15 uur een pitbike - een kleine motorfiets - getakeld. De 19-jarige bestuurder was gevlucht toen hij een politiepatrouille kruiste. De jongeman werd aan de kant gezet. Hij bleek geen verzekering, inschrijving en nummerplaat te hebben. Daarbovenop reed hij onverantwoord en bracht zo andere weggebruikers in gevaar. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. De nodige pv’s werden opgesteld. mm