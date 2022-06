Wat een demonstratie van UAE! Rafal Majka wint koninginnenrit na blad-steen-schaar met ploegmaat Tadej Pogacar

Tadej Pogacar en zijn team UAE Team Emirates hebben ook vandaag gedomineerd in de Ronde van Slovenië. In de koninginnenrit kwam het duo broederlijk over de finish. Om te beslissen wie de ritzege pakte, hadden de twee ploegmaats een potje blad-steen-schaar in gedachten. Majka koos blad, Pogacar steen en dus mocht Rafal Majka het zegegebaar maken.

De Ronde van Slovenië werd de afgelopen dagen gedomineerd door Tadej Pogacar. De Sloveense alleskunner wou zich weliswaar niet laten verrassen in de koninginnenrit en achtte op de steile slotklim zijn moment gekozen. Ploegmaat Rafal Majka legde er een verschroeiend tempo op. Enkel kopman Pogacar kon het tempo volgen van de Pool. Niets leek een nieuwe zege nog in de weg te staan voor Pogacar op de Velika Planina (8,2 kilometer aan 7,6%), waar de finish op 1.200 meter geverfd is op het nieuwe asfalt.

Toch had Pogi in de laatste rechte lijn nog een ideetje. In plaats van te sprinten voor de dagzege besloten de twee renners van UAE Team Emirates de wedstrijd te beslissen met een potje blad-steen-schaar. Pogacar koos steen, Majka blad. Zo mocht de Pool zijn tweede ritzege in deze Ronde van Slovenië op zak steken.

Pogacar blijft wel aan de leiding in eigen land. Ploegmaat Majka nadert dankzij deze overwinning tot op drie seconden. Domen Novak - ook een Sloveen - kampeert op de derde plek.