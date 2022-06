Het Olympisch Stadion is geen onbekend terrein voor de Macedoniër. Na een passage als doelman (2009 - 2012) was Pačovski de afgelopen jaren al de keeperstrainer van de U18 en het beloftenteam.

Uit een interview dat hij vorig jaar gaf, blijkt dat Pacovski zijn job als keeperstrainer bij de U18 bijzonder serieus opnam: “Ik geloof rotsvast in onze academie. Het is mijn ambitie om met mijn ervaring op termijn de doelmannen klaar te stomen voor de eerste ploeg. Het is de moeilijkste job in het moderne voetbal.”

Dat beseften ze bij Beerschot ook: “Tome is iemand die het huis kent, het Beerschot-DNA uitdraagt en hier als speler ook veel respect kreeg. Kortom hij is voor ons de perfecte keeperstrainer voor onze technische staf”, weet Technical Manager Sander Van Praet.

“Ik ben zelf ook erg trots dat ik deze stap kan zetten van de academie naar de eerste ploeg”, vertelt Pačovski. “Ondertussen woon ik ook al een aantal jaar in Aartselaar en ook mijn twee zonen voetballen bij Beerschot. Het is echt ‘mijn club’. Hier mogen beginnen als keeperstrainer is een droom die uitkomt.”