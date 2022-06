Kirsten Flipkens vlot naar de tweede ronde in Eastbourne na knappe zege tegen Kristina Mladenovic

Kirsten Flipkens (WTA 252) heeft haar eerste horde in de kwalificaties van het WTA-toernooi van het Engelse Eastbourne (gras/757.900 dollar) succesvol genomen. De Française Kristina Mladenovic (WTA 115) moest in twee sets de duimen leggen: 6-4 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 28 minuten.

Flipkens kreeg met de Française Kristina Mladenovic meteen een zware tegenstander tegenover zich. Toch liet dat de Kempense niet ontmoedigen. Sterker nog, na een uur en 28 minuten mocht Flipper het zegegebaar maken.

Als Flipkens de hoofdtabel wil halen, zal ze in de tweede plaatsingsronde voorbij de Chinese Xiyu Wang (WTA 100) of de Bulgaarse Viktorya Tomova (WTA 129) moeten geraken. In Eastbourne dubbelt ze ook nog aan de zijde van Mladenovic.

Flipkens, 36 jaar inmiddels, bereidt haar afscheid in het enkelspel voor. Het grandslamtoernooi van Wimbledon wordt haar laatste kunststukje.