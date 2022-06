Wat een slijtageslag! Belinda Bencic heeft meer dan drie uur nodig om Maria Sakkari klein te krijgen

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 17) is de eerste finaliste op het WTA-toernooi in het Duitse Berlijn (gras/757.900 dollar). In haar halve finale haalde de nummer acht op de plaatsingslijst het van het Griekse tweede reekshoofd Maria Sakkari (WTA 6) met 6-7 (6/8), 6-4 en 6-4 na een marathonmatch van 3 uur en 10 minuten.