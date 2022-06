Zizou Bergs toont uitstekende vorm en stoot vlot door naar finale in het Engelse Ilkley

Zizou Bergs (ATP 207) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Engelse Ilkley (134.920 euro). Op het Engelse gras klopte onze landgenoot lucky loser Popyrin in twee sets (6-2 en 7-5).

Zizou Bergs is een knap parcours aan het afleggen op het Challengertoernooi in het Engelse Ilkley. Onze landgenoot haalde de hoofdtabel door twee kwalificatierondes te overleven. In de eerste voorronde schakelde hij Ruben Bemelmans (ATP 337) uit. Maar ook daarna bleef Bergs zijn beste tennis bovenhalen. Ook in de halve finales stond er geen maat op de 23-jarige Bergs.

Hij versloeg in die halve finales de Australische lucky loser Alexei Popyrin (ATP 92) in twee sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 32 minuten. Bergs neemt het in de finale op tegen het Amerikaanse vijfde reekshoofd Jack Sock (ATP 129) of de Fransman Constant Lestienne (ATP 164).

De Belgische nummer 2 won vorig jaar drie Challengertitels. Hij was de beste in het Russische Sint-Petersburg (hardcourt), het Franse Rijsel (hardcourt) en het Kazachse Almaty (gravel). Het zou zijn eerste Challengertitel zijn op gras.