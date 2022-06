Geen makkelijke opdracht: Alison Van Uytvanck en Greet Minnen kennen tegenstand in Duitsland

In de eerste ronde staat Van Uytvanck tegenover de 20-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 25), het zesde reekshoofd. De Belgische nummer 2, dit weekend nog halvefinaliste in Gaiba, ontmoette eerder dit jaar in Melbourne de Amerikaanse maar verloor toen in drie sets.

Ook Greet Minnen kent haar tegenstander. Minnen speelt in de eerste ronde in Bad Homburg tegen de 32-jarige Française Alizé Cornet (WTA 34). De Française versloeg Minnen in hun enige eerdere ontmoeting op het circuit, in de kwartfinales in Hobart in 2019.