Amber Heard geeft interview: “Er is genoeg bewijs dat Johnny Depp mij mishandelde”

Amber Heard (36) heeft zich in een interview met NBC uitgesproken over het proces tegen Johnny Depp. De actrice verloor de zaak en moet haar ex-man een fikse schadevergoeding betalen. Toch houdt ze voet bij stuk. “Er is genoeg bewijs dat hij mij wel degelijk mishandelde”, klinkt het in het gesprek dat vrijdagavond voor het eerst volledig is uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

Het proces tussen het voormalige acteurskoppel Depp en Heard duurde in totaal zes weken. Uiteindelijk kreeg Depp over de hele lijn gelijk, waardoor Heard hem nu een schadevergoeding van om en bij de 10 miljoen dollar moet betalen, omgerekend is dat 9,69 miljoen euro. In een exclusief interview aan het programma Today, dat vrijdag voor het eerst volledig te zien was op de nieuwszender NBC, geeft de actrice haar kijk op het verloop van het proces. En de uitkomst ervan.

Schuld aan sociale media

NBC-reporter Savannah Guthrie hield zich niet in om kritische vragen te stellen aan Heard. “Er is geen gemakkelijke manier om je dit voor te leggen”, zei ze. “Maar de jury heeft naar het bewijs gekeken dat je hen hebt voorgelegd, naar je verhaal geluisterd en nadien beslist dat ze je niet geloofden.” De actrice reageerde begripvol op de vraag van Guthrie. Ze zei dat ze de jury niets kwalijk neemt. “Ik begrijp het. Hij is een geliefd persoon en mensen denken dat ze hem kennen. Hij is een fantastisch acteur.”

De actrice wijst met een beschuldigende vinger naar de sociale media voor haar veroordeling. De hashtag #justiceforjohnnydepp en allerlei varianten daarop werd miljarden keren gedeeld. “Zelfs iemand die ervan overtuigd is dat ik lieg, zelfs die kan mij niet zeggen dat er op sociale media een eerlijke representatie was van de realiteit.”

Enige ex met klachten

Guthrie confronteerde Heard ook met het feit dat geen enkele andere ex-partner van Johnny Depp reeds naar buiten kwam met klachten over fysiek geweld. Heard reageerde stellig: “Kijk wat er met mij gebeurd is nadat ik er voor uitkwam, zou jij het doen?”

Map met notities

Ter voorbereiding van het allesomvattende interview gaf Heard een map met tal van documenten. Onder meer geschriften van een arts van wie Heard beweert dat ze “uitleg verschaffen over wat er jaren en jaren aan de hand was”. De aantekeningen gaan terug tot 2011. “Dat was het begin van mijn relatie. De aantekeningen zijn gemaakt door mijn arts aan wie ik het misbruik meldde.”

De documenten beschrijven herhaaldelijk vermeende gevallen van geweld van Depp, waaronder een woordenwisseling in 2012 waarin hij Heard naar verluidt “sloeg, tegen een muur gooide en dreigde haar te vermoorden”.

Het juridische team van Heard beweert dat ze de documenten tijdens het proces niet als bewijsmateriaal konden gebruiken vanwege onvoldoende bronnen die de inhoud van de notities kunnen bevestigen, het werd gezien als “van horen zeggen”.

Audiofragmenten

Guthrie haalde ook de veelbesproken audiofragmenten aan die in de rechtszaal werden afgespeeld. Op een van die tapes is te horen dat Heard toegeeft dat ze Depp eerst heeft geslagen. “Het klopt dat ik dat gezegd heb. Maar er is een antwoord voor. Je hoort mijn stem op die tapes, maar het is niet mijn stem. Het is niet wie ik nu ben.”

“Als je leven in gevaar is, neem je de schuld op je voor dingen waar je geen schuld aan hebt”, klinkt het verder. “Als je psychisch, emotioneel en fysiek in een gewelddadige situatie zit, heb je niet de mogelijkheid om te zeggen: ‘Hé, dit is zwart-wit’. Want dat is het allerminst als je er zelf in leeft.”

Trouw aan eigen getuigenis

Heard benadrukte dat ze onlangs de uitkomst van het proces - Depp kreeg over de hele lijn gelijk - achter haar eigen getuigenis blijft staan. Dat Depp tijdens het proces bleef volhouden dat hij Heard nooit geslagen heeft, noemt de actrice “een leugen.”

Ze vertelde aan de interviewster openlijk over hoe ook zij zich misdragen heeft tijdens de relatie met Depp, en dat gerust wil erkennen. “Ik deed en zei verschrikkelijke, betreurenswaardige dingen tijdens mijn relatie. Ik gedroeg me op afschuwelijke, voor mezelf bijna onherkenbare manieren”, aldus Heard. “Maar ik heb vrij, openlijk en vrijwillig gesproken over wat ik heb gedaan. Ik sprak over het afschuwelijke taalgebruik. Ik sprak over het feit dat ik zo gepusht werd dat ik niet eens meer het verschil tussen goed en kwaad wist. Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik heb altijd de waarheid verteld. Tot op mijn sterfdag, sta ik achter elk woord van mijn getuigenis.”

Volgens een van Heards advocaten kan de actrice de schadevergoeding aan Depp overigens niet betalen. “Dat geld heeft ze gewoonweg niet”, zei Eline Bredehoft eerder aan de Amerikaanse talkshow Today Show. De advocate gaf ook mee dat ze van plan zijn om in beroep te gaan. “En daar heeft Heard haar grondige redenen voor.” Afwachten dus of het Amerikaanse monsterproces zo nog een staartje krijgt.