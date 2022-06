Voorbereiding nog niet begonnen, maar alle abonnementen uitverkocht: Club Brugge speelt vijfde seizoen op rij voor minstens 24.000 fans

Afgelopen woensdag begon de vrije verkoop bij Club Brugge: ongeveer 21.000 abonnees hadden hun seizoenskaart toen al verlengd. Amper twee dagen later zijn alle abonnementen de deur uit. Dat wil zeggen dat Vanaken en co dit seizoen elke thuismatch voor minstens 24.000 fans spelen. Club verkoopt traditioneel niet elk zitje. Het wil fans zonder abonnement ook de kans geven om losse tickets aan te kopen, al is dat aantal traditioneel beperkt. “Net zoals de voorbije jaren begrenzen we de abonnementenverkoop op 24.000 stuks waardoor er per match nog enkele losse tickets beschikbaar zijn”, klinkt het bij blauw-zwart.

Voorrang

Nog voor Carl Hoefkens zijn eerste training heeft gegeven, zijn de abonnementen dus al verkocht. En dat voor het vijfde jaar op rij. Een seizoenskaart bij Club levert wel de nodige voordelen op: het is onbetwistbaar de goedkoopste manier om de thuiswedstrijden bij te wonen, en abonnees krijgen ook voorrang tijdens de voorverkoop voor de thuiswedstrijden tijdens de Champions League.