Snikheet, maar aan de kust daalt het kwik onder de 20 graden

Het blijft zaterdagnamiddag veelal zonnig met slechts enkele hoge wolkensluiers. Het wordt zeer warm met maxima rond 32 graden in het centrum, maar lokaal kan het 34 graden worden, vooral over het oosten en nabij de Franse grens. Dat meldt het KMI.

Aan zee en in het noordwesten komt een noordelijke stroming op gang en koelt het vrij snel af. In de vroege namiddag is het aan zee nog zo’n 22 graden, maar vrij snel koelt het er in de loop van de namiddag af naar zo’n 18 à 19 graden terwijl de wind er aanwakkert tot vrij krachtig.

Vannacht blijft het lichtbewolkt, maar in het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe over het westen van het land en tegen de ochtend kan er aan zee reeds een bui vallen. Elders blijft het droog. Er is een groot verschil tussen noord en zuid wat de minima betreft, omdat het zuiden van het land nog de hele nacht in de warme luchtmassa blijft zitten. Zo blijft het in Belgisch Lotharingen extreem zacht en wordt het niet veel kouder dan zo’n 23 à 24 graden, terwijl het in de rest van het land afkoelt naar zo’n 12 tot 14 graden.

Zondag wordt het deels bewolkt en is er kans op een (onweers)bui, al blijft het op veel plaatsen droog. Maxima van 16 graden zee tot 20 graden in het centrum en zelfs 33 graden in het uiterste zuiden van het land.

Zondagnacht en maandagochtend is er kans op een onweersbui, vooral in het zuiden, maar in de loop van de dag wordt het droog met meer zon en maxima tot 22 graden in het centrum. Dinsdag en woensdag opnieuw warmer, maar onstabiel. Het kwik kan dinsdag stijgen tot 29 graden, woensdag is dat 28 graden. Donderdag kan de temperatuur lokaal eventueel stijgen tot 30 graden.