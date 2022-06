Lotte Kopecky doet fans juichen met onweerstaanbare spurtzege in dernyspektakel van Boom: “Ik heb er echt van genoten”

De eerste reeks achter de derny was een soort inrijperiode voor zowat alle deelneemsters. Iedereen moest immers wat gewend raken in het rijden achter de toegewezen gangmaker en het juist inschatten van de bochten. Dat er met Ditte Lenseclaes een eerder verrassende laureate die openingsreeks won, is daardoor misschien niet helemaal onlogisch.

In de tweede reeks ging het er al pittiger aan toe. Toen Lotte Kopecky, Minke Bakker, Kelly Druyts en Febe Jooris in de voorlaatste ronde naar de meet snelden was het onze nationale kampioene die zich in de luren liet leggen en dus naar de kant moest. Een kleine oplettendheid of even concentratieverlies? Dat was niet meteen duidelijk. Bakker haalde het waardoor ze in het algemeen klassement alleen aan de leiding kwam.

Bakker moest zich blijkbaar geforceerd hebben in die afvallingsreeks want ondank zij de beste papieren had, zakte ze in die laatste reeks wat door het ijs. Ze werd pas zesde. Het draaide finaal uit op een spurt tussen Kopecky , De Jong, Van Loy, Truyen en Jooris. Daarin liet de winnares van de jongste Ronde van Vlaanderen haar klasse nogmaals bewonderen. Met een verschroeiende eindspurt liet ze de andere kandidaat winnaars met veel panache achter zich.

“Ik stond er echt op gebrand om hier te zegevieren. De vele supporters die ik kende langs de kant van de weg zullen trouwens ook verwacht hebben dat ik het hier zou afmaken. Zomaar vanzelfsprekend is het echter niet gegaan, hoor. In die tweede reeks heb ik een inschattingsfout gemaakt waardoor ik pas vierde werd. Ik wou liefst aan de leiding die slotmanche aanvatten. Viel dat dus even tegen. In de laatste reeks heb ik echter niets aan het toeval overgelaten. Ik wist dat ik kon rekenen op mijn eindspurt. Ik ben gemeend blij dat ik met een zege al die toeschouwers die voor mij naar hier kwamen kon bedanken voor hun aanwezigheid.”