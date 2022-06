Twee op de drie vluchten maandag geschrapt, Brussels Airport waarschuwt voor wachtrijen van 8 uur

De verwachte problemen zijn het gevolg van de nationale actiedag van de vakbonden voor de koopkracht, met een grote betoging in Brussel. Bij verschillende luchthavenbedrijven, zoals het veiligheidspersoneel van G4S en personeel van de bagageafhandelaars, zal er naar aanleiding van de actiedag worden gestaakt. “Daardoor worden er maandag wachttijden tot 8 uur verwacht aan de security screening op Brussels Airport”, zegt de luchthavenuitbater zaterdag. “De huidige situatie betekent dat er heel wat passagiers hun vlucht zullen missen en op de luchthaven zullen stranden tot dinsdagochtend.”

Aan de ene kant roept de luchthavenuitbater daarom passagiers opnieuw op om indien mogelijk niet te vertrekken op maandag en hun vlucht te herboeken. Anderzijds is er overleg met de luchtvaartmaatschappijen om zoveel mogelijk vluchten te annuleren. Vrijdag was al circa de helft van de vluchten geschrapt, “en nu zitten we aan zowat 65 procent”, zegt luchthavenwoordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. Dat aantal zal nog verder oplopen. Passagiers krijgen de raad de website van hun luchtvaartmaatschappij te checken, “want er worden nog veel last minute annulaties verwacht”.

Wie maandag toch het vliegtuig moet nemen op de luchthaven van Zaventem, krijgt de raad om eten en drinken mee te nemen en indien nodig zijn of haar medicatie. Tegelijkertijd is er de raad om niet extra vroeg naar de luchthaven te komen, maar wel “twee uur vooraf voor een vlucht binnen de Schengenzone en drie uur vooraf voor een niet-Schengenvlucht”.

