LIVE. Tropische temperaturen tot 35 graden beloven snikhete dag

Blankenberge zet extra redders én politie in: "Te vergelijken met festivaldag"

Blankenberge zet vandaag extra redders en extra politiemensen in om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Dat heeft de burgemeester van de badstad, Björn Passe (Open VLD) in 'De Ochtend' op Radio1 gezegd.



Een vol strand in Blankenberge is al snel goed voor zo'n 30.000 à 40.000 mensen. Te vergelijken met een festivaldag. De burgemeester verwacht geen al te grote problemen, maar wil toch voorbereid zijn indien nodig. "Wij weten wel wat het is om een massa volk te ontvangen, maar we bereiden ons natuurlijk wel voor."