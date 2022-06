Meisje (9) wil koste wat kost kermisattractie testen, maar valt meerdere keren flauw

De Australische Molly is pas negen jaar oud, maar is al een echte waaghals. Ze was afgelopen week dan ook erg teleurgesteld omdat ze op de kermis heel wat wilde attracties aan zich moest laten voorbijgaan omdat ze nog te klein van gestalte is. Maar voor de slingshot ride was ze wel groot genoeg, dus overtuigde Molly haar vader AJ (50) om haar te vergezellen. Toen de katapult werd gelanceerd, schreeuwde Molly het uit maar viel toen flauw. Meerdere keren. “We kwamen niet meer bij van het lachen toen we de video zagen”, klinkt het. “Zodra we thuiskwamen hebben we het online gezet.“ De beelden werden intussen al miljoenen keren bekeken. “Grappigste video ooit maar dit doen we nooit meer.”