Geen WK-finale voor Valentine Dumont: 21-jarige 400 meter-specialiste strandt in de halve finales

Valentine Dumont is er niet in geslaagd om zich op de eerste dag van het WK zwemmen in het Hongaarse Boedapest te plaatsen voor de finale op 400 meter vrije slag. Dumont klokte bijna vier seconden trager dan haar persoonlijk record en grijpt met een twintigste totaaltijd naast een finaleplaats.

Dumont klokte in de sterk bezette vierde van vier reeksen 4:13.33, goed voor de twintigste totaaltijd in de reeksen. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky (WR: 03:56.46) zette de topchrono neer in de reeksen (3:59.79). Alleen de acht snelste zwemsters (over alle reeksen heen) veroverden een ticket voor de finale, die later vandaag in het avondprogramma (start vanaf 18.00 uur) voorzien is.

De 21-jarige Dumont heeft op de 400 meter vrije slag een persoonlijke toptijd van 04:09.41, een chrono die sinds augustus 2020 ook het Belgische record vormt. Ze komt in Boedapest ook nog in actie op de 100 meter en 200 meter vrije slag.

Florine Gaspard neemt in de Hongaarse hoofdstad deel aan de 50 meter en 100 meter schoolslag. Op de 50 meter krijgt ze gezelschap van Fleur Vermeiren. Louis Croenen duikt het bad in op de 100 meter en 200 meter vlinderslag. Logan Vanhuys komt in actie op de 10 kilometer openwaterzwemmen.