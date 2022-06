Corona blijft zijn tol eisen in Zwitserland: Marco Haller en Quentin Pacher testen positief en moeten naar huis

Het coronavirus heeft het peloton in de Ronde van Zwitserland in zijn greep. Voor de derde dag op rij doet het virus renners huiswaarts keren. Vanochtend verschenen Marco Haller (Bora-Hansgrohe) en Quentin Pacher (Groupama-FDJ) niet aan de start van de zevende etappe vanwege een positieve test.

Na enkele dagen waarin heel wat renners met klassementsambities de strijd moesten staken vanwege een positieve coronatest, trekt het peloton in de Ronde van Zwitserland zich vandaag toch weer op gang.

Wie niet aan de start van de zevende etappe verscheen, is Marco Haller. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe testte vanochtend positief en moet de wedstrijd, net als zijn kopman Aleksandr Vlasov gisteren, verlaten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarnaast moet u vandaag ook niet zoeken naar Quentin Pacher in het peloton. De Fransman van Groupama-FDJ moet net als Haller een kruis maken over de Ronde van Zwitserland. Voorlopig blijft de Franse ploeg wel in koers.