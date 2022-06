Grote veranderingen bij Antwerp Giants: Eddy Faus wordt General Manager, Guy Muya is nieuwe sportief manager/assistent-coach

Eddy Faus verlaat tweedeklasser Oxaco. Daar was hij de voorbije jaren coach en leidde de ploeg uit Boechout in 2019 naar de titel. Faus, die zijn spelersloopbaan begon bij Merksem, eventjes bij Racing Mechelen aan de slag was en snel overstapte naar coaching was al bij Telenet Giants Antwerp. Bij Antwerp Giants Two, de jeugd en ook als assistent-coach van Paul Vervaeck en Roel Moors. De 50-jarige Antwerpenaar keert nu terug naar de roots en zal verschillende taken op zich nemen. Als General Manager staat hij met coach Ivica Skelin en sportief manager/assistent-coach Guy Muya in voor de sportieve leiding van de eerste ploeg. Hij wordt ook de verbindingsman tussen de eerste ploeg en tweedeklasser Antwerp Giants Two. Faus zal ook de leiding over het secretariaat op zich nemen.

Eddy Faus als coach van Oxaco. — © TOM GOYVAERTS

Randy Oveneke kondigde twee weken geleden al aan dat hij de Giants na drie jaar verlaat als assistent en wordt assistent-coach van coach Jean-Marc Jaumin bij Brussels. Bij Telenet Giants Antwerp zijn er tevens enkele veranderingen. Luc Smout zal instaan voor de coaching van tweedeklasser Antwerp Giants Two en van Wouter Nicolaes wordt afscheid genomen als General Manager. Met Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Seppe D’Espallier, Thijs De Ridder en Quinten Smout ligt de Belgische kern voor volgend seizoen vast. Aan deze kern worden vijf buitenlandse spelers toegevoegd. De elfde en twaalfde spot zijn voor talentvolle jongeren van Giants Two. Ook enkele oefenwedstrijden liggen al vast. In Frankrijk oefenen de Giants op 2 september tegen Strasbourg in Bourgoinen. Een dag later nemen de Giants het in Villefrance op tegen Roanne.