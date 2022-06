Google krijgt boete van 245 miljoen dollar voor “morele schade” aan particulier, maar gaat in beroep

Google is in Mexico veroordeeld tot het betalen van bijna 245 miljoen dollar aan een particulier voor “morele schade” . Dat heeft de internetgigant vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf gaat in beroep.

Google werd op 13 juni veroordeeld tot de betaling van vijf miljard peso’s aan de advocaat Ulrich Richter Morales, zijn vrouw en hun gezamenlijke onderneming, zegt Google in een korte verklaring.

Google wordt beschuldigd van het toestaan van de verspreiding van een blog die de reputatie van de advocaat schaadt.

Het bedrijf zegt de veroordeling in beroep door de burgerlijke rechtbank in Mexico te betreuren en noemt ze “arbitrair, excessief en niet gefundeerd”. Google benadrukt zich “tot de laatste snik” te zullen verdedigen, omdat de uitspraak “in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele principes”. De zaak kan nu helemaal naar het Hooggerechtshof gaan.

De eiser beschuldigt Google van het toestaan van de publicatie van een blog waarin hij wordt beschuldigd van het witwassen van geld, het uitoefenen van invloed en het vervalsen van documenten.

“Ik ben sprakeloos. Dank u”, reageerde de advocaat vrijdag op Twitter, die verschillende boeken over burgerschap schreef, waaronder “El ciudadano digital: Fake news y posverdad en la era de internet” (“De digitale burger. Nepnieuws en post-waarheid in het internettijdperk”).

Morales Richter zegt dat hij Google al sinds 2015 vraagt de blog te verwijderen. Hij diende daarop een klacht in en had in eerste aanleg al gewonnen.

Google heeft ook in andere landen al met tal van dit type klachten te kampen gehad.

Begin juni veroordeelde de Australische federale rechtbank de internetgigant tot betaling van meer dan 466.000 euro aan een Australische politicus die meende te zijn belasterd in video’s van een komiek die op YouTube, eigendom van Google, werden verspreid.