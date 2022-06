Donald Trump reageert op getuigenissen tijdens hoorzittingen, en haalt uit: “Het is een schande”

De voorbije dagen stonden in Amerika in teken van de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool. Dat gebeurde vorig jaar, op 6 januari, nadat duidelijk werd dat Joe Biden de presidentsverkiezingen had gewonnen en de resultaten moesten worden gevalideerd. Zijn toenmalige vicepresident Mike Pence leidde toen de zitting in het Congres.

Ex-president Donald Trump reageerde op de getuigenissen van de voorbije dagen tijdens een toespraak op een bijeenkomst van een conservatieve religieuze organisatie. Hij noemde de hoorzittingen “een schande”.

De getuigenissen tijdens de hoorzittingen van de afgelopen dagen legden echter genadeloos bloot hoe Trump de opvolgingsprocedure van Joe Biden trachtte te boycotten. Zelf ontkent de ex-president dat en blijft hij volhouden dat de verkiezingen gestolen werden.

Trump had ook geen enkel goed woord over voor zijn voormalige vicepresident Mike Pence. “De vicepresident had een kans om historisch te zijn door Biden tegen te houden. Maar hij is zwak.”