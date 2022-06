De brandweer van Hasselt heeft vrijdagavond laat een moeilijk te blussen brand gehad op de Luikersteenweg. Het vuur zat in de binnenmuren.

De brandweermannen waren tot na middernacht in de weer om de constructiebrand te blussen. Het vuur zou zijn ontstaan door werken op het dak die vrijdag in de loop van de dag waren gebeurd. Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens de brandweer is de woning ook nog bewoonbaar. mm