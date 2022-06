Westerlo bereikt akkoord over Bryan Reynolds, transfer Yow in afrondende fase

Westerlo staat op het punt om twee Amerikanen aan te trekken. De club bereikte een akkoord over de transfer van Bryan Reynolds, de overgang van Griffin Yow zit in een afrondende fase.

Reynolds, een 20-jarige rechtervleugelverdediger, wordt voor één seizoen gehuurd van AS Roma, met een aankoopoptie van zeven miljoen euro. De kans dat Westerlo die optie zal lichten is zo goed als onbestaande, maar de Italianen stonden erop om ze in het contract op te nemen. Reynolds, die vorig jaar nog werd uitgeleend aan KV Kortrijk, zakt eerstdaags naar België af voor de medische testen, daarna zet hij zijn handtekening.

De gesprekken rond Griffin Yow, een 19-jarige linksbuiten van DC United, zitten dan weer in een laatste fase. Er is echter nog geen definitief akkoord. Het gaat om een definitieve overgang.