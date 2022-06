Zoon van zaakvoerder Van Zon gaat met snacks aan dumpingprijzen strijd aan met moeder

Nand Peeters, 22-jarige zoon van Marion Van Zon, start met een eigen bedrijf dat snacks aan dumpingprijzen in de markt gaat zetten. Hij mikt hiermee op de prijsbewuste friturist, die vandaag nog mogelijk klant is bij… Van Zon, het bedrijf van zijn moeder.

Omdat de prijzen voor frietaardappelen, snacks en energie de pan uit swingen, verdienen heel wat frituristen het zout op hun patatten niet meer. Bij horecagroothandel Van Zon merken ze dat de markt kreunt onder die malaise. Marion Van Zon moet erover verteld hebben in het bijzijn van zoon Nand. Want die heeft, gewapend met het ondernemersbloed in de aderen, een eigen zaak opgericht: Snackdeals. Pittig detail: hij verkoopt net als zijn moeder frituursnacks…

Snackdeals hanteert erg scherpe prijzen, waardoor het een te duchten concurrent wordt van Van Zon. De firma van de jongeling, die dus ook de frituristen wil warm maken, situeert zich naar eigen zeggen op een ander speelveld: het internet. En daarmee heeft het jonge bedrijf dus een uitstekend afzetkanaal dat 7 dagen op 7 open is en zo’n 30.000 referenties bevat.

De 22-jarige nieuwbakken ondernemer heeft een totaal andere achtergrond dan zijn moeder. Hij studeerde voor automechanicien en komt nu pas tot het besef dat zijn toekomst in de voeding ligt. Dat hij hiervoor de (symbolische) strijd moet aangaan met Marion is een extra uitdaging die het best wel pittig maakt… Zoals een vuurvreter, zeker?