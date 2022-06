Double-double! Emma Meesseman schittert in de WNBA, Chicago Sky wint na overtime

Chicago Sky had het in de Wintrust Arena (7.500 toeschouwers) niet onder de markt tegen Atlanta Dream. Na een 56-42 bonus halfweg kwamen de bezoekers uit Atlanta in de tweede helft opzetten: 79-73 na drie kwarts en 91-91 na de reguliere speeltijd. In overtime stelde de met een double-double uitpakkende en weer schitterend spelende Emma Meesseman (17 punten, 12 rebounds, 3 assists) de nipte zege (106-100) wel veilig.

Julie Allemand, die andere Belgian Cat, was goed voor 5 assists. Maar liefst 6 speelsters kwamen voor Chicago Sky en in deze offensieve clash in de dubbele cijfers. Een collectieve prestaties dus van Chicago Sky. Met 10 op 14 staat de ploeg uit de “Windy City” op een knappe derde plaats.

Zondag volgt de vijftiende opdracht van het seizoen en neemt Chicago, met Ann Wauters als assistent-coach, het op tegen Indiana Fever. Bij Indiana Fever maakte Julie Allemand in 2020 haar WNBA-debuut.