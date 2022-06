Rolstoeltennisser Joachim Gérard plaatst zich vlot voor de halve finales in Queens

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF-7) is goed op dreef op het ATP-toernooi in het Britse Queens. Onze landgenoot speelt al het hele toernooi op een hoog niveau en ook in de kwartfinales had Gérard geen kind aan het 17-jarig toptalent Andrew Penney, de nummer drie op de juniorenranking. Onze landgenoot haalde het vlot in twee sets (6-2 en 6-0). Om een plaats in de finale te bemachtigen, moet onze landgenoot nog voorbij het Britse eerste reekshoofd Alfie Hewett (ITF-2).

Gérard, die op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro (Bra) nog een bronzen medaille veroverde, hoopt in Queens na een teleurstellend Roland Garros (Gérard werd in de eerste ronde uitgeschakeld, red.) zijn vorm op te krikken met het oog op Wimbledon. Daar wil de 33-jarige Brusselaar zijn titel verlengen.