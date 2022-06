Snikheet in Limburg, maar het is niet in heel Vlaanderen even hard puffen

Het is hoogzomer zaterdag, met tropische temperaturen in bijna heel Vlaanderen. Bijna. Want tussen ruwweg oost en west zit zo’n elf graden verschil. In Limburg wordt het écht snikheet, de kuststrook is met voorsprong de koelste plek van ons land. “Daar kan het vandaag geen 30 graden worden”, zegt weerman David Dehenauw van het KMI.

In Blankenberge stijgt het kwik vandaag wellicht niet boven de 23 graden. Ideaal weer om over de dijk te struinen zonder veel zweet te verliezen. Ook elders aan de kust wordt het aangenaam warm en niet tropisch heet. Het contrast met het binnenland is opvallend, maar voor weerman David Dehenauw geen verrassing. De wind uit het noorden brengt verkoeling en het zeewater is nog fris. De aangevoerde lucht wordt dus nog wat afgekoeld.

In het oosten van het land is die afkoeling ver te zoeken. In de Kempen worden de hoogste temperaturen van Vlaanderen verwacht. Dat ligt voor een groot deel aan de zandgrond, die warmt sneller op dan klei of leem.

Koeler bij de buren

Het hoeft dus niet te verbazen dat de verwachte maximumtemperatuur van zaterdag voor de 300 gemeenten in Vlaanderen zo ver uiteen ligt. Om die te berekenen gebruikt het KMI trouwens computermodellen die iedere vierkante kilometer in ons land analyseren. Maar toch is het nog een beetje nattevingerwerk. “Voor de voorspellingen wordt het middelpunt van de gemeente genomen”, zegt Dehenauw. “Maar in werkelijkheid verschilt de temperatuur van tuin tot tuin met enkele tienden. Dat komt door de ondergrond, de bebouwing, de wind, de aanwezigheid van schaduw en water. Een tuin waar de wind vrij spel heeft zal wellicht koeler zijn dan een die omzoomd is met metershoge hagen.”