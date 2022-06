Leuven

Het hallucinante ongeval waarbij een auto nog op de brug aan de Vaartkom in Leuven stond toen die omhoog ging, was het gevolg van een menselijke fout in de controlekamer. Dat blijkt uit een intern onderzoek bij Vlaamse Waterweg. “In de controlekamer hadden ze die auto moeten zien voor de brug omhoog ging”, klinkt het.