Prinses Elisabeth poseert voor bijzondere foto van nieuwe generatie royals

De nieuwe generatie royals kwam vrijdagavond samen in het koninklijk paleis van Oslo, ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.

Elisabeth staat op de groepsfoto naast haar Nederlandse evenknie Amalia (18), dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Op de eerste rij zit de jarige centraal. Ingrid Alexandra wordt omringd door de Zweedse prinses Estelle (10), oudste kind van kroonprinses Victoria, en de Luxemburgse prins Charles van 2, enig kind van erfgroothertog Guillaume. Deze vijf worden ooit monarch van hun land.

Voor Elisabeth was het alleszins een bijzondere avond. De prinses, die in het gezelschap van koningin Mathilde was, was voor het eerst uitgenodigd op een royaltyfeest in het buitenland. Ze maakt nu officieel deel uit van het internationaal koninklijk circuit. Elisabeth, gekleed in een lila, mouwloze galajurk van Armani, droeg ook voor het eerst een tiara. Bij die kroon combineerde ze diamanten oorbellen en een ring die ze uit de juwelenkist van moeder Mathilde leende, zo weet de site Modekoningin Mathilde.

Bekijk videobeelden van de koninklijke gasten op het verjaardagsfeestje:

