Sommige kijkers hadden het al voorspeld: dit was er echt aan de hand met Tim in ‘Thuis’

De kijkers van ‘Thuis’ haalden vrijdagavond opgelucht adem. Vlak voor de seizoensfinale werd duidelijk dat Tim (Jeroen Lenaerts) dan toch niet onder de knoet wordt gehouden door drugshandelaar Chris (Danny Timmermans). De politieagent blijkt al enkele weken undercover aan de slag te zijn. Eén lanceert meteen het videodagboek ‘Tim undercover’, dat op sociale media te volgen is.

Het was pijnlijk om zien hoe de anders zo principiële Tim de voorbije weken volledig overgeleverd leek aan de grillen van Chris. Hij gaf politiecontroles door aan de crimineel, zodat die zijn drugs kon verhandelen. Hij hield zijn beste vriend en collega Dieter (Raf Jansen) opzettelijk weg van de zaak en nam valse verklaringen af. Vrijdag vielen alle puzzelstukjes gelukkig op hun plaats: Tim is op zoek naar bewijsmateriaal om Chris te kunnen arresteren. Een plottwist die sommige kijkers al hadden voorspeld.

Het doet de spanning richting seizoensfinale enkel stijgen. Nog één week kunnen de kijkers van Thuis genieten van hun favoriete soap, dan is het tijd voor de jaarlijkse zomerstop. Eén belooft alvast “veel drama, liefde en spanning”, in de dubbele slotaflevering. Doet Chris het lentefeest van Hannah, het dochtertje van Tim, in het honderd lopen?

Trouwe fans worden de komende dagen trouwens op een extra serie getrakteerd. De komende week verschijnt elke dag (ook dit weekend) een aflevering van Tim undercover op de Instagram- en Facebookpagina’s van de soap en – uiteraard – op VRT NU. Het gaat om een videodagboek waarin Tim uit de doeken doet wat hij tijdens zijn undercoveroperatie allemaal gevoeld heeft. Het doet qua format een beetje denken aan de webseries die VTM tijdens de zomermaanden lanceert voor de kijkers van Familie.