Assange zal moordcomplot VS gebruiken in beroepsprocedure tegen uitlevering

Het juridische team van Julian Assange zet claims over een Amerikaanse poging tot ontvoering van en moord op de WikiLeaks-oprichter in bij het beroep tegen de regeringsbeslissing om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten. Dat zei Assanges broer Gabriel Shipton, die eraan toevoegde dat het beroep nog meer nieuwe informatie bevat die nog niet eerder bij de rechtbanken is aangevoerd. Assange heeft veertien dagen de tijd om in beroep te gaan.