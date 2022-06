WORLD CUP OF DARTS. Sensatie nadat Simon Whitlock nipt 9-darter mist, straks komen de Belgen in actie

Vrijdagavond mogen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts de tweede dag van de World Cup of Darts in Frankfurt afsluiten. Om 22u30 neemt de Belgische tandem het in de 1/16de finales op tegen Japan. Eerder op de avond kwamen onder meer Engeland (met Michael Smith en James Wade) en Australië in actie. De Australiër Simon Whitlock zorgde voor sensatie door nipt een 9-darter te missen tegen Litouwen. Hieronder een overzicht van alle uitslagen.