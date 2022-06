Max Verstappen snelste tijdens eerste oefensessie GP van Canada, Charles Leclerc op ruime afstand

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor het eerst sinds 2019 staat Canada opnieuw op de F1-kalender, dit na twee jaar afwezigheid door de pandemie met het coronavirus. Gisteren trok er nog een storm over het circuit maar gelukkig kregen de talrijk aanwezige fans en de rijders tijdens de eerste oefensessie veel betere weersomstandigheden voorgeschoteld. Nicholas Latifi kreeg tijdens zijn derde seizoen in de Formule 1 ook eindelijk zijn ‘thuisrace’.

Iets voor halverwege de sessie zagen we Esteban Ocon zijn Alpine F1-bolide rechts vooraan roken. De Fransman zocht de pits op, gelukkig voor hem bleef de schade beperkt.

Blijkbaar was een papieren handdoekje de oorzaak van zijn rokende rem rechts vooraan. De luchthapper werd bedekt waardoor zijn remmen oververhit geraakten.

Even later was het teamgenoot en tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso die zich in de kijker reed. Alonso voegde zijn naam bijna toe aan de slachtoffers van de befaamde ‘Wall of Champions’. Hij wist een zware crash maar nipt te vermijden.

Op het Circuit Gilles Villeneuve draait alles rond het zo goed mogelijk proberen benutten van de kerbstones en dan moet je soms breed gaan. Yuki Tsunoda deed dat iets te breed en raakte een ander muurtje op het circuit. Gelukkig ook voor hem zonder al te ernstige gevolgen.

Ook na enkele jaren afwezigheid wensten de talrijk aanwezige bosmarmotten op het Ile de Notre Dame eveneens opnieuw in de kijker te staan. Ze worden in de aanloop naar het raceweekend massaal gevangen om problemen te vermijden, maar ieder raceweekend duiken er op het circuit op.

Uiteindelijk draait het echter om wie de snelste tijd rijdt en dat was Max Verstappen. Op zo‘n twee tienden volgde Carlos Sainz in de Ferrari terwijl Fernando Alonso een verrassend sterke derde tijd reed.

1 Max Verstappen Red Bull 1:15.158s 26

2 Carlos Sainz Ferrari 1:15.404s + 0.246s 33

3 Fernando Alonso Alpine 1:15.531s + 0.373s 30

4 Sergio Pérez Red Bull 1:15.619s + 0.461s 31

5 Charles Leclerc Ferrari 1:15.666s + 0.508s 29

6 George Russell Mercedes 1:15.822s + 0.664s 28

7 Lance Stroll Aston Martin 1:15.877s + 0.719s 31

8 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.877s + 0.719s 26

9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:16.041s + 0.883s 32

10 Daniel Ricciardo McLaren 1:16.083s + 0.925s 28

11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:16.165s + 1.007s 28

12 Lando Norris McLaren 1:16.211s + 1.053s 17

13 Alexander Albon Williams 1:16.308s + 1.150s 28

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:16.322s + 1.164s 32

15 Esteban Ocon Alpine 1:16.421s + 1.263s 25

16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:16.426s + 1.268s 27

17 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:17.152s + 1.994s 29

18 Mick Schumacher Haas 1:17.223s + 2.065s 24

19 Nicholas Latifi Williams 1:17.241s + 2.083s 32

20 Kevin Magnussen Haas 1:17.555s + 2.397s 30

