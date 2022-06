Limburgse profclubs zijn tevreden over nieuw competitieformat: “Historisch akkoord voor ons voetbal”

Erik Gerits over hervorming competitie: “KRC Genk kan zich volledig vinden in het nieuwe format”

© Dick Demey

Erik Gerits, CEO van KRC Genk, is in de wolken met het bereikte akkoord. “Ik ben heel blij dat we geland zijn. Chapeau voor Lorin Parys, de kersverse CEO van de Pro League. Racing Genk kan zich volledig vinden in het nieuwe format. Een eerste klasse met 16 clubs, het behoud van play-offs met halvering van de punten en meer promotiekansen voor de ploegen uit 1B. In onze ogen is het een evenwichtig akkoord. Maar wat voor ons van primordiaal belang is, is de goedkeuring van de integratie van de beloften in 1B. Als opleidingsclub juichen wij dat toe. Onze jonge spelers krijgen vanaf dit seizoen de kans om zich te meten met sterke tegenstanders. Dat is van vitaal belang om die laatste stap te zetten richting A-kern. In maart van 2023 volgt een eerste evaluatiemoment. Maar nu al staat vast dat in de komende twee seizoenen vier belofteploegen in 1B aan de slag kunnen gaan. Kortom, wij zijn dik tevreden.”

David Meekers over nieuw competitieformat: “Zullen sowieso klaar zijn voor nieuwe format”

© Raymond Lemmens

David Meekers waarschuwde al lange tijd dat een scenario met drie dalers volgend seizoen eraan zat te komen, al maakt hij zich daar niet al te veel zorgen meer over momenteel. Evenmin over de dalingskansen vanaf 2023-2024. “Omdat we bij STVV de sterkste kern in vijf jaar hebben eind juni. Natuurlijk hebben we nog drie, vier versterkingen nodig, maar die komen wel. We hebben met de clubleiding al langer in de mot dat we er vanaf speeldag één moeten staan in de toekomst.”

“We zijn bij STVV altijd voorstander geweest van een competitie met achttien clubs, maar dat was al lang geen item meer. Verder ben ik niet zo zeer tegen het principe van play-offs, maar de inhoud van play-off 2 blijft gewoon te mager. Onderaan wordt het zwaar voor clubs die nog heel wat matchen aan de bak moeten in de dalers play-offs als ze al sportief al geen vette competitie gedraaid hebben.”

“Wat ik nog vreemd vind, is dat 1B de enige reeks zal worden waar meer stijgers dan dalers zullen zijn. Behalve in vierde provinciale, daar gebeurt dat ook. Nu goed, mocht STVV ooit in 1B terechtkomen, zijn we misschien blij met dat systeem. Maar begrijp me niet verkeerd: we kijken vooral naar boven in de toekomst. We willen graag in die play-offs bovenaan meedoen.”

Lommel SK-voorzitter Harm van Veldhoven: “Drie stijgers vanuit 1B is historisch”

© Dick Demey

Lommel-voorzitter Harm van Veldhoven ziet het Belgisch voetbal aantrekkelijker worden dankzij het nieuwe competitieformat. “Drie stijgers vanuit 1B kan je gerust een historisch moment noemen voor het Belgisch profvoetbal. Ook een mogelijke degradatie hoeft niet per se een enorme hakbijl te zijn. Langs de andere kant vergroot het de kans van 1B-clubs met een gezonde visie om te promoveren. De profclubs geven hiermee een positief signaal dat er stabiliteit komt. Met dit nieuwe format is er meer draagvlak om op elk niveau dertig wedstrijden te spelen. Er moeten misschien meer tv-gelden gedeeld worden, maar je krijgt een interessantere competitie. Het product ‘Belgisch voetbal’ wordt aantrekkelijker met de promotie en degradatie. Als je promoveert is het meteen hard werken om er in te blijven, dus in dat opzicht vind ik de play-downs wel een zwaar punt. Ik vind het heel interessant. Er is nog wel de evaluatie van vier U23 clubs in 1B de komende twee jaar, waar nog geen quota voor bestaan.”