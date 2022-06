Nu ook officieel: Jasper Philipsen twee jaar langer bij Alpecin-Fenix

Jasper Philipsen en Alpecin-Fenix verbinden hun lot voor twee jaar langer aan elkaar. Het Belgische wielerteam, waar ook de Nederlander Mathieu van der Poel onder contract ligt, communiceerde vrijdagavond dat de sprinter met twee jaar heeft bijgetekend, tot eind 2024. Dat nieuws was al even bekend, maar is nu dus ook officieel.

“Ik ben heel blij dat we snel tot een akkoord gekomen zijn over een tweejarige contractverlenging. Ik voel me goed hier en ik kijk er naar uit om mezelf verder te ontwikkelen binnen het team de komende seizoenen”, sprak een tevreden Philipsen.

De 24-jarige Kempenaar triomfeerde ondertussen al in drie ritten in de Ronde van Spanje en schreef in 2021 ook de Scheldeprijs op zijn naam. Donderdag was hij nog de snelste in de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour.