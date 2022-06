Kanaalbrug in Tervant feestelijk geopend

In Tervant, een deelgemeente van Beringen, is vrijdag 17 juni de nieuwe brug over het Albertkanaal officieel geopend. De Tervantstraat, die aan de kanaalbrug ligt, wordt definitief afgesloten.

Voor de gelegenheid organiseerde de lokale vereniging Paalonline, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg en de stad Beringen, een heus feestweekend met tal van activiteiten. “Er is een tentoonstelling in een zaaltje vlakbij de nieuwe brug waar je foto’s kan zien van de oude en de nieuwe brug. Die opent zaterdag”, aldus Alex Van Roosbroeck van Paalonline.

Paalonline engageerde zich ook om een deel van de vierendeelbrug te behouden als monument. Het monument in de vorm van een T van Tervant werd vorige maand geplaatst. Vrijdagavond werd het monument ingehuldigd in bijzijn van minister Lydia Peeters.

Ook burgemeester Thomas Vints (cd&v) is erbij. “De nieuwe brug in Tervant verhoogt de veiligheid voor fietsers en voetgangers en is dus een hele vooruitgang. Ook de doorstroming naar Paal zal hopelijk vlotter verlopen voor onze inwoners nu er weer twee kanaalbruggen gebruikt kunnen worden. De opening zorgt alleszins voor een waar volksfeest in Tervant. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Omdat de nieuwe brug op dezelfde plaats als de oude brug gebouwd is, is de Beverlosesteenweg al sinds begin september vorig jaar onderbroken. Op 12 september 2021 werd de oude brug afgebroken, en op 20 maart van dit jaar werd de nieuwe ingevaren onder het toeziend oog van veel kijklustigen. De nieuwe brug over het Albertkanaal heeft een lengte van 122 meter, een boog van 22 meter hoog en is 1.000 ton zwaar. Vanaf dit weekend kan iedereen weer gebruikmaken van de nieuwe brug. (zb)