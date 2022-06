Lionel Messi achterna: Lieke Martens verruilt Barcelona voor Paris Saint-Germain

De Nederlandse Lieke Martens gaat voor Paris Saint-Germain voetballen. De 29-jarige aanvalster komt transfervrij over van FC Barcelona, de club waarvan ze donderdag na vijf jaar afscheid nam. In Parijs heeft Martens een contract voor drie seizoenen getekend.

In een eerste reactie zegt Martens dat ze altijd van de club Paris Saint-Germain heeft gehouden. “Het is een team dat de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd, zoals je kunt zien aan de resultaten op het nationale en Europese podium. Paris Saint-Germain kan grote dingen bereiken.”

PSG kwam afgelopen seizoen tot de halve finales in de Champions League, waarin het werd uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Olympique Lyon. Die succesvolle club in het vrouwenvoetbal was ook in de Franse competitie te sterk voor nummer twee PSG.

Met Barcelona won Martens vorig jaar de Champions League. Afgelopen seizoen pakte de 133-voudige international, net als een jaar eerder, met de Catalaanse club de landstitel en de Spaanse beker. Martens werd in 2017 na haar glansrol op het door Nederland gewonnen EK in eigen land door zowel de Europese bond UEFA als de Wereldvoetbalbond FIFA tot Voetbalster van het Jaar verkozen.