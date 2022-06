Tevredenheid overheerst bij clubbestuurders na beslissing over nieuw competitieformat: “Eindelijk een langetermijnvisie”

Sven Jaecques (Antwerp):

Sven Jaecques, algemeen manager van Antwerp zag een algemene wil voor een oplossing: “Het is voor niemand perfect, het is voor iedereen een beetje niet goed.”

“We zijn zeker tevreden dat we met een positief verhaal naar buiten kunnen komen”, aldus de manager van Antwerp. “Na vele jaren van corona en ruzie en twisten we nu een plan hebben dat verder gaat dan het format. Een globaal plan met mogelijkheid om te bouwen aan een betere voetbalwereld.”

Walter Damen (Beerschot):

Walter Damen, ondervoorzitter van stadsgenoot Beerschot is ook blij: “Er is voor het Belgisch voetbal nu eindelijk een langetermijnvisie, die voor iedereen goed is. Elke club kan nu zien hoe die op lange termijn wil uitbouwen. Het is heel belangrijk dat er evaluatieperiodes zijn ingebouwd, voor de integratie van de beloften. Maar dit is een plan en dit is een goed plan, ik ben content.”

Frank Lagast (KV Mechelen):

KV Mechelen stemde tegen het plan, vertelt Frank Lagast, algemeen directeur bij Mechelen: “We hebben niet voor het plan gestemd omdat een competitie met 18 of 20 ploegen en zonder play-offs onze voorkeur bleef genieten. Die formules blijven de voorkeur van onze supporters genieten en die blijven we steunen.”

Philippe Bormans (Union):

“We zijn al jaren aan het discussiëren en ik ben vooral blij dat er nu een plan gevonden is voor de lange termijn”, reageert Philippe Bormans, CEO van Union. “Ik denk dat 1B vandaag een grote stap vooruit maakt met drie mogelijke stijgers, vanuit 1A gezien is er misschien meer kans om te degraderen, dat is waar. Maar voetbal draait om sport en de beste zijn. Je moet de kans krijgen om te kunnen stijgen.”