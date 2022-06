Herlings verbeet in 2014 in Mexico helse pijnen, maar greep net naast de wereldtitel. — © KTM/Ray Archer

Motorcrossers zijn geen doetjes, dat is alom geweten. Zo wil Maxime Renaux, amper vijf weken nadat hij vier ruggenwervels brak, alweer aan de start staan in de GP van Tsjechië. Heroïsch? Of onverantwoord? Vier getuigenissen.