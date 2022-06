Asielzoeker dood aangetroffen in Fedasil-centrum van Moeskroen

Op een binnenplaats van het opvangcentrum van Fedasil in Moeskroen is vrijdagochtend het levenloze lichaam van een asielzoeker aangetroffen. Het parket van Doornik heeft een onderzoek geopend en gaat momenteel uit van een ongeval.

Het slachtoffer is een persoon van Eritrese afkomst, geboren in 1997 en sinds eind 2021 aanwezig in het centrum. Het lichaam werd omstreeks 8.30 uur ontdekt op een binnenplaats van het centrum. Een forensisch patholoog en het wetenschappelijk politielaboratorium werden ter plaatse gestuurd.

“Het onderzoek brengt voorlopig geen tussenkomst van derden aan het licht. De betrokkene zou van de vierde verdieping zijn gevallen”, meldde Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur des Konings van Doornik, vrijdagavond.