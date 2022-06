Coronastress neemt toe in het peloton: mondmaskers maken weer hun intrede in Baloise Belgium Tour

De schrik op een coronabesmetting zit er weer in bij de renners en entourage van de wielerploegen. Het mondkapje maakte opnieuw zijn opwachting. In samenspraak met de UCI is beslist in de ‘backstage’, de mixed zone, de interviewruimte en al wie te maken heeft met de podiumceremonie in de Baloise Belgium Tour het dragen van een mondmasker te verplichten.

“Samen met de UCI-commissarissen hebben we beslist dat al wie in de dichte of zelfs maar nabijheid komt van de renners verplicht is een mondmasker te dragen. Ik denk daarbij aan al wie betrokken is bij de podiumceremonie, maar ook aan de journalisten en fotografen die zich ophouden in de mixed zone of aan de interviewtent”, meldt organisator Christophe Impens. De paddock voor de renners wordt nog niet volledig afgesloten. De ploegen schermen zichzelf wel al af van het publiek.

Zaterdag wordt een broeiend hete dag met temperaturen van meer dan 30 graden. “Ook daarvoor treffen we de nodige maatregelen. De afstand blijft behouden, maar het parcours leent de ploegen ertoe hun renners meermaals te kunnen bevoorraden langsheen het traject. Wij hebben als organisatiecomité met renners gesproken, dokters en de UCI. Iedereen is het er eens mee dat we alles behouden zoals voorzien. Onze voorlaatste etappe is 172 kilometer lang en het zijn toch geen hellingen zoals in de Tour de France over enkele weken. En het is ook geen 40 graden, zoals het in Frankrijk wel eens is bij zware bergetappes.”

De wedstrijdjury laat bevoorrading vanuit de volgwagen al toe na kilometer 20, in plaats van na 50 kilometer. En de bevoorrading is toegestaan tot op 11,5 kilometer van de finish, de top van de Côte de Hermanne.