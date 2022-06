Inwoners van Spaanse dorpen geëvacueerd wegens bosbranden

Wegens bosbranden in het noordoosten van Spanje, in de provincie Zamora, zijn ongeveer 600 inwoners van acht dorpen geëvacueerd. De branden woeden in het Sierra de la Culebra-gebergte, niet ver van de grens met Portugal: een gebied van minstens 9.000 hectare is al vernietigd. Dat meldt de Spaanse openbare omroep RTVE op gezag van de brandweer.

Ook in Catalonië, in het noordoosten van het land, woeden vrijdag vier grote bosbranden die ongeveer 3.000 hectare bos uitgewist hebben. In de provincie Zaragoza, tussen Madrid en Barcelona, hebben de vlammen nog eens 1.200 hectare verwoest. Premier Pedro Sanchez prees vrijdag de brandweerlieden “die hun leven riskeren in de frontlinie van branden”. Alle zeventien regio’s van het land, ook de Balearen, worden gewaarschuwd voor bosbranden.

In het centrum van het land, nabij de stad Toledo, werden vrijdag meer dan 3.000 mensen uit het attractiepark Puy du Fou geëvacueerd omdat er brand was ontstaan in de buurt. Niemand raakte gewond, zo meldt de directie van het park. Ook 200 vogels en 55 paarden werden uit voorzorg geëvacueerd.

De droogte en de hittegolf, die de temperaturen op verschillende plekken in Spanje hoger dan 40 graden duwt, en de soms harde wind wakkeren de bosbranden aan. De brandweer verwacht echter niet dat grootschalige evacuaties nodig zullen zijn.

© Europa Press via Getty Images

© AFP