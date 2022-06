Njet voor nieuwe opleidingen UCLL en PXL: ‘personal training en ‘outdoor animatie’ komen er niet

Er komt in Limburg voorlopig geen bachelor ‘toegepaste circulaire economie en technologie’. Ook de graduaatsopleidingen ‘personal training’ en ‘outdoor animatie’ komen er niet. De Vlaamse regering besliste vrijdag dat de zogenaamde macrodoelmatigheid van de opleidingen een negatief oordeel krijgt. Daarmee zegt de regering dat ze niet gelooft dat er nood of behoefte is aan de opleidingen. De bachelor ‘toegepaste circulaire economie en technologie’ zou door de UCLL worden ingericht en dat in samenspraak met de PXL, dat eerder de steun kreeg van de UCLL voor de nieuwe bachelor ‘toegepaste psychologie’. De twee voorgestelde graduaatsopleidingen waren zelfs echte samenwerkingen tussen de twee Limburgse hogescholen, die samen de aanvraag deden. Er wordt nu bekeken of er een hernieuwde aanvraag wordt gedaan. Dat kan begin 2023, waardoor de opleidingen pas ten vroegste in september 2024 van start kunnen gaan. (tvd)