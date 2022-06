Remco Evenepoel moet opnieuw lossen in Zwitserland: “Misschien ben ik te snel te goed geworden na mijn hoogtestage”

Remco Evenepoel heeft vrijdag opnieuw tijd verloren in de Ronde van Zwitserland. Onze 22-jarige landgenoot kwam in de zware bergrit binnen op een kleine minuut van klassementsmannen Jakob Fuglsang, Geraint Thomas en co. Op ritwinnaar Nico Denz verloor Evenepoel, die als 22ste finishte, iets meer dan drie minuten. “Maar het gevoel was beter dan gisteren”, aldus Evenepoel.

“Ik moet zeggen dat ik puur het tempo wel kon volgen, maar de tempoversnellingen die ik in Noorwegen wel had ontbreken nu”, legde Evenepoel meteen na de rit uit. “Ik was niet genoeg om de besten te volgen. Ik weet niet aan wat dat kan liggen, misschien ben ik te snel te goed geworden na mijn hoogtestage en daarom dat het nu wat minder is. Ik ben al blij dat ik zo lang meekon. Toen ik op het einde loste, kon ik gewoon mijn tempo blijven rijden en zag ze stilletjes aan wegrijden. Uiteindelijk haal ik nog wat jongens in, maar met de beste klimmers kan ik deze week niet mee. Dat is duidelijk.”

Toch blijft Evenepoel opnieuw strijdvaardig. “Ik zou er graag zondag nog eens alles kunnen uithalen voor een ritzege. Maar puur over de benen ben ik niet tevreden”, aldus Evenepoel. “Als ik echt goed ben, moet ik op elk parcours hier mee kunnen en moet ik gewoon met die jongens mee kunnen. Misschien had ik een andere voorbereiding nodig. Het is duidelijk dat ik niet bergop rijd als in Noorwegen. Vooraf zei ik nog: ‘als ik zou kunnen duwen zoals ik in Noorwegen duwde, dan ga ik zeker meedoen met de beste’, maar dat zit er nu echt niet in.”

Beter gevoel

In het algemeen klassement is Evenepoel wel wat opgeschoven, van de negentiende naar de vijftiende plaats op 3’08” van leider Jakob Fuglsang. Al heeft dat ook te maken met het feit dat er renners, zoals Aleksandr Vlasov, wegvielen met corona. “ Ik weet niet wat er nu gebeurt in het klassement, of ik dichter kom of in de top tien kom”, zei Evenepoel nog na de finish. “Ik wil het ook niet zomaar laten schieten, stel dat ik morgen een betere dag heb en ik kan meedoen voor een overwinning: dan ga ik dat niet laten liggen.”

“Het gevoel was alleszins al veel beter dan gisteren, ik heb ook veel meer aan koeling gedaan en ijs in mijn nek gelegd, dat had ik misschien beter ook gisteren gedaan. Maar we zullen morgen wel zien, en sowieso ga ik er zondag nog eens alles uithalen.”