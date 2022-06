Onze tv-tips: onthaasten op de bus, een bekentenis en veel bloot

A Confession

Canvas, za, 20.40u

Het verhaal van hoofdinspecteur Fulcher die politieprocedures overtrad om een moordenaar te vangen, een beslissing die hem zijn carrière en reputatie kost. Vervolgens zet Fulcher alles op alles om een verdwenen vrouw terug te vinden. Hij stuit op een eerdere verdwijning die mogelijk iets met zijn huidige zaak te maken heeft. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De vertolkingen worden naar een hoger niveau getild dankzij onder anderen Martin Freeman (Sherlock).

De Columbus

Een, zo, 20u

Vorig jaar raakte bekend dat het vierde seizoen van dit programma met Wim Lybaert het laatste zou zijn. Tot teleurstelling van de 1,5 miljoen kijkers die trouw afstemden. Deze zomer herhaalt Eén een aantal afleveringen van enkele jaren geleden. Zonder plan trekt Wim samen met zijn gast de wijde wereld in. Samen duwen ze een week op pauze om te genieten van vrije tijd die echt vrij is. Vanavond is dat Jeroen Meus.

De Patrick

VTM, za, 20.25u

Patrick woont samen met zijn ouders op een naturistencamping. Wanneer zijn vader sterft, krijgt hij de leiding over de camping. Maar Patrick heeft andere zorgen: hij is al een tijdje zijn favoriete hamer kwijt. Tragikomische film met uiteraard heel veel bloot. Een glansrol voor Kevin Janssens die speciaal voor deze film vele kilo’s bijkwam. Een van de betere Vlaamse films van de laatste jaren die helaas veel te weinig bioscoopbezoekers trok. (tove)