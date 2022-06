Zelfs je fietssleutels kan je verzekeren: alles wat je moet weten over de bescherming van je stalen ros

Ellenlange files, circulatieplannen en emissiezones, beperkte parkeermogelijkheden en dan hebben we het nog niet gehad over de stijgende prijzen aan de pomp: kortom, je zou voor minder op de fiets springen en vertrouwen op je eigen spierkracht. Maar ook je stalen ros kan het slachtoffer worden van vandalisme, pech of zelfs diefstal. Is het hebben van een fietsverzekering dan nuttig? Kan je in de problemen komen als je er geen hebt? En hoeveel kost zo’n verzekering?