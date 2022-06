Antonio Conté legt nieuw puzzelstukje: middenvelder Yves Bissouma verlaat Brighton voor Tottenham

Yves bissouma is het nieuwste puzzelstuk van Antonio Conté, die een stevig bouwwerk is aan het neerzetten in Noord-Londen. De Malinese middenvelder komt over van Brighton voor 29 miljoen.

Tottenham eindigde na een moeilijk seizoensbegin nog knap vierde, en speelt zo Champions League met Antonio conté. vooral de wintertransfers Dejan Kulusevski en Rodrigo Bentancur van Juventus hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Kullusevski is op dit moment wel nog eigendom van de Italianen, maar de verwachtingen zijn dat hij gaat tekenen bij de Spurs.

Nu heeft Antonio Conté dus een nieuw puzzelstukje gelegd bij zijn Tottenham met middenvelder Yves Bissouma. Hij maakte de voorbije seizoenen veel indruk bij Brighton en was klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Hij maakt de overstap voor 29 miljoen plus bonussen.

Champions League-droom

“Mijn droom is om Champions League te spelen”, zei de middenvelder op de website van Tottenham. “Toen ik jong was, keek ik elke dag naar de Champions League. Ik kan niet geloven dat ik er nu zelf in ga spelen met Tottenham. Ik ben zo gelukkig.”

De 25-jarige Bissouma is Malinees international en speelde vier seizoenen voor Brighton. Daar was hij sterkhouder op het middenveld, hij stond de voorbije winter al heel dicht bij een overstap naar Tottenham. Nu gebeurde het dus toch. Bissouma is al de derde zomeraanwinst voor de Spurs na doelman Fraser Forster en ex-Bruggeling Ivan Perisic.