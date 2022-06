Conner Rousseau zet Fouad Ahidar uit partijbureau na mislukt verbod op onverdoofd slachten

De stemming handelde over de conclusies van de commissie, die het voorstel had verworpen. Er waren 42 stemmen voor en 38 stemmen tegen, bij 11 onthoudingen.

De kwestie over het onverdoofd slachten ligt vooral moeilijk voor Vooruit omdat de partij in Vlaanderen het verbod verdedigt, terwijl de Brusselse afdeling dat weigerde.

Voorzitter Rousseau had donderdag al gedreigd met sancties tegen socialisten die tegen het verbod zouden stemmen. Vrijdag greep hij dan ook meteen in. “Voor Vooruit is dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn voor een verbod op onverdoofd slachten. Dit standpunt kwam er na intern debat met veel mensen en gemeenschappen. Intern moet er stevig gedebatteerd worden. We nemen samen een beslissing. En voeren die beslissing eendrachtig uit. Ook in Brussel”, zegt hij in een persbericht. “Ik heb Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit gezet. Dat liet ik hem en het Brusselse bestuur na de stemming weten.”