In de Tunnelstraat is vrijdag rond 15.30 uur een berm in brand gevlogen tussen het fietspad en de spoorweg. De brandweer Noord-Limburg kwam de brand, die zich over een afstand van bijna 100 meter uitstrekte, blussen. Het treinverkeer werd daarvoor even stilgelegd, maar dat zorgde niet voor vertragingen. Vermoedelijk is de brand ontstaan toen jongeren een bommetje afstaken. siol