Poetin wil “speciale militaire operatie” in Oekraïne verderzetten, zegt hij tijdens economisch forum

Tijdens zijn toespraak op een internationaal economisch forum in Sint-Petersburg heeft de Russische president Vladimir Poetin vrijdag gezegd dat hij vastbesloten is om de speciale militaire operatie in Oekraïne verder te zetten. Hij zei daarbij ook dat die operatie noodzakelijk was en dat Rusland daartoe “gedwongen” werd gezien de situatie. Poetin haalde ook uit naar het westen en noemde de sancties “krankzinnig” en “niet doordacht”.

Met heel wat vertraging begon de Russische president Vladimir Poetin vrijdag aan zijn 73 minuten durende speech op het Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg, een evenement dat dit jaar bijna zonder westerse deelname wordt gehouden. De speech werd volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, uitgesteld vanwege een ‘denial-of-service’ cyberaanval. Iets voor 16 uur begon de Russische president er dan toch aan. Het Kremlin had op voorhand al een historische toespraak van de president van Rusland beloofd.

Tijdens zijn speech beschuldigde Poetin het Westen van koloniale arrogantie en pogingen om zijn land te verpletteren met “domme” sancties die neerkwamen op een economische “blitzkrieg”. Hij noemde de sancties die westerse landen hebben opgelegd vanwege de Russische aanval op Oekraïne, “krankzinnig” en “niet doordacht”. Hij zei dat de strafmaatregelen ook de Europese Unie hard treffen en schatte de schade voor Europa op 400 miljard dollar (ruim 380 miljard euro).

Aan de politieke en economische elite van Rusland vertelde hij: “Wij zijn sterke mensen en kunnen elke uitdaging aan. Net als onze voorouders zullen wij elk probleem oplossen, de hele duizendjarige geschiedenis van ons land spreekt daarvan.”

“Enorm potentieel”

De Russische president bekritiseerde het westen ook op andere vlakken. Zo zei hij dat de Verenigde Staten zichzelf beschouwden als “Gods afgezant op aarde”, en dat de westerse sancties gebaseerd waren op de onjuiste veronderstelling dat Rusland geen economische soevereiniteit had. Washington en zijn bondgenoten probeerden “de loop van de geschiedenis te veranderen”, zei hij, om een soeverein, onafhankelijk Rusland te verzwakken. Ook stelde hij dat het Westen andere delen van de wereld wil koloniseren.

Poetin drong er bij de Russische bedrijven ook op aan om in zijn land actief te blijven. “Investeer hier”, zei hij en benadrukte dat er in Rusland “een enorm potentieel” is. “Het is veiliger in je eigen huis,” voegt hij eraan toe. “Degenen die hier niet naar wilden luisteren, hebben miljoenen verloren in het buitenland.”

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

Einde oorlog niet in zicht

Poetin oogstte applaus in de zaal toen hij nogmaals bevestigde vastbesloten te zijn om door te gaan met de “speciale militaire operatie” in Oekraïne die, zoals hij zei, een “ongekend” spervuur van westerse economische sancties heeft ontketend. Hij zei dat het hoofddoel van de inval de verdediging van “onze” mensen in de grotendeels Russisch sprekende Donbas-regio in Oost-Oekraïne was, een rechtvaardiging die door Kiev en het Westen wordt afgedaan als een ongegrond voorwendsel voor een oorlog die reeds heeft geleid tot de bezetting van delen van Zuid-Oekraïne die veel verder reiken dan de Donbas.

“In de huidige situatie, tegen een achtergrond van toenemende risico’s en bedreigingen, was het besluit van Rusland om een speciale militaire operatie uit te voeren gedwongen - moeilijk, natuurlijk - maar gedwongen en noodzakelijk.”

Ter afsluiting van een 73 minuten durende toespraak voor de jaarlijkse bijeenkomst zei Poetin dat Rusland een “krachtig en modern land” is en dat het “duidelijk” was dat de regels van de nieuwe wereldorde zouden worden bepaald door “sterke en soevereine staten”. Ter onderstreping daarvan herhaalde hij de claim dat Rusland over hypersonische raketten beschikt die niemand anders heeft.

(sgg)