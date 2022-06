Beresterke Yves Lampaert wint tijdrit Baloise Belgium Tour voor Mads Pedersen, die wel leider blijft

Na twee ritten in lijn in de Baloise Belgium Tour was de derde dag er eentje tegen de klok. Van bedevaartsoord Scherpenheuvel ging het over 11,8 vlakke kilometers naar Averbode. Een parcours op maat van de grote motoren, al was een portie technische stuurvaardigheid mooi meegenomen. In de laatste twee kilometer lagen er enkele venijnige bochten en verkeersheuvels.

Stipt om 14u08 beet Tijmen Eising (VolkerWessels) de spits af. Hij klokte af op 15’43”. De eerste richttijd kwam al snel op naam van Lotto-man Frederik Frison te staan (14’08”), maar lang stond ze niet op de tabellen. Ryan Mullen, de Ierse kampioen tegen de klok, verbeterde die tijd al snel. Achtereenvolgens Florian Vermeersch, Lasse Hansen en Daan Hoole zetten de beste tijd neer. De Nederlander van Trek-Segafredo snelde naar een chrono van 13’48” en mocht lang in de hot seat plaatsnemen.

Kettingproblemen bij Vocsnor

Het was wachten op de grote kanonnen. Victor Campenaerts kreeg af te rekenen met pech. Zijn ketting vloog eraf, een nieuwe toptijd voor de werelduurrecordhouder was gaan vliegen. ‘Vocsnor’ kwam pas op elf seconden van Hoole binnen. Ook de ketting van Rune Herregodts, vorig jaar vierde in de tijdrit en vandaag een van de outsiders, werkte tegen. De hot seat was dus nog langer het plekje van Hoole, de top tien moest zich dan wel nog in de pedalen klikken.

De tussentijd van Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) was veelbelovend, zeven seconden sneller dan Hoole. Aan de streep in Averbode stond er 13’39” op de klok, een nieuwe toptijd. Noch Hermans, Wellens en Schmid deden beter. Het was wachten op leider Mads Pedersen. Aan het tussenpunt was de Deen van Trek-Segafredo een seconde trager, uiteindelijk waren het er zeven. Lampaert wint dus de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Mads Pedersen toonde zijn tijdritbenen voor de Tour de France, werd tweede en blijft leider. Hoole zag zijn topchrono beloond worden met een derde stek. Ook Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) deed het niet onaardig vandaag, hij werd vierde.

Door deze overwinning wordt Yves Lampaert tweede in het klassement. Oscar Riesebeek duikt door zijn sterke tijdrit de top vijf binnen, Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Mauro Schmid (Intermarché-Wanty-Gobert) tuimelen eruit.

Wat volgt?

Zaterdag staat de koninginnenrit van de 91ste Baloise Belgium Tour op het programma. In en rond Durbuy trotseren de renners de Waalse Ardennen in enkele lokale omlopen met zes pittige hellingen. Op de voorlaatste dag zou het klassement dus in een beslissende plooi moeten vallen en weten we wie Remco Evenepoel opvolgt als winnaar van de belangrijkste Belgische wielerronde. De Vlaamse Ardennen in de openingsrit waren spek naar de bek van Mads Pedersen, houdt de Deense leider stand over de taalgrens? Afspraak zaterdagavond rond 17 uur in Marc Coucke-land.

Uitslag tijdrit

1. Yves Lampaert (11,8 kilometer) in 13’39”

2. Mads Pedersen +7”

3. Daan Hoole +10”

4. Oscar Riesebeek +12”

5. Lasse Hansen +14”

6. Florian Vermeersch +14”

7. Aaron Gate +16”

8. Alex Kirsch +16”

9. Jordi Meeus +17”

10. Tim Wellens +19”

Algemeen klassement na rit drie

1. Mads Pedersen in 7u51’43”

2. Yves Lampaert +10”

3. Tim Wellens +24”

4. Oscar Riesebeek +25”

5. Jasper Philipsen +28”

6. Mauro Schmid +”

7. Alex Zingle +38”

8. Florian Sénéchal +43”

9. Quinten Hermans +46”

10. Danny van Poppel +48”