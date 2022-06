Zizou Bergs bereikt halve finales op Challengertoernooi in Ilkley

Zizou Bergs (ATP 207) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het Challengertoernooi in het Engelse Ilkley (gras/134.920 euro).

Bergs versloeg in de kwartfinales de Italiaan Andreas Seppi (ATP 151) in drie sets: 6-2, 5-7 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 7 minuten. De Limburger speelt om een finaleticket tegen de Nederlander Gijs Brouwer (ATP 223) of de Australiër Alexei Popyrin (ATP 92).

De 23-jarige Bergs haalde de hoofdtabel door twee kwalificatierondes te overleven. In de eerste voorronde schakelde hij Ruben Bemelmans (ATP 337) uit.